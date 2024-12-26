بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة، لا يزال الجيران يحاولون فهم كيف تمكن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من وضع يديه على مسدس وأطلق النار على أخته.

تم استدعاء شرطة العاصمة إلى شقق الحديقة في شارع غالفستون مساء الاثنين. وعندما وصل الضباط، وجدوا فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات مصابة بطلق ناري في الصدر.

أثناء مؤتمر صحفي مساء الاثنين، قالت رئيسة الشرطة، باميلا سميث، إن شقيق الفتاة البالغ من العمر 3 سنوات أطلق عليها النار عن طريق الخطأ أثناء اللعب بمسدس غير مؤمن.

اعتقلت شرطة العاصمة داريل غراهام البالغ من العمر 59 عامًا، والذي كان يراقب الأطفال بينما كانت والدتهما بالخارج. كما اعتقلت شرطة العاصمة ديجاناي جاكسون البالغة من العمر 21 عامًا، وهي شقيقة ثالثة، بتهمة الاعتداء على ضباط في مكان الحادث.

تأمل تينا ستراون، الجدة والمقيمة في المنطقة منذ فترة طويلة، أن يكون هذا بمثابة تذكير بضرورة الاحتفاظ بالأسلحة النارية في مكان آمن دائمًا، قائلة: "أشعر بالأسف تجاه الأم، وقلبي معها ومع الفتاة الصغيرة والصبي الصغير، الأخ. إنه يبلغ من العمر 3 سنوات فقط، وسوف يتأثر لبقية حياته".