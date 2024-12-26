انطلق الجرو، بروكلين، على طريق جاكسونفيل في بارسيباني وركض في الشارع إلى بحيرة بارسيباني حوالي الساعة 10:30 صباحًا قبل يوم عيد الميلاد، ليعلق هناك طوال اليوم.

كانت كاميلي ويليامز تراقب بروكلين، كلب صديقتها المفضلة، والتي كانت بعيدة لقضاء العطلة. عندما أدركت أن بروكلين لتخرج من البحيرة، وعندها اتصلت طلبًا للمساعدة.

تم ربط قطع دجاج بطائرة بدون طيار للمساعدة في إغراء كلب للخروج من بحيرة متجمدة في نيوجيرسي، بعد أن رفض العودة. تم استعادة الكلب لاحقًا بأمان بعد أن تقطعت به السبل لأكثر من يوم على الجليد الرقيق لبحيرة بارسيباني.