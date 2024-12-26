تجري السلطات في هاواي تحقيقات بعد العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز.



كانت الطائرة قد حلقت من شيكاغو إلى ماوي عشية عيد الميلاد، وتم اكتشاف الجثة بعد هبوط الطائرة.



تقول شركة الطيران إن تجويف العجلة لا يمكن الوصول إليه إلا من خارج الطائرة، وليس من الواضح كيف أو متى دخل الشخص.



كما أنه ليس من الواضح كيف مات في النهاية، رغم أن درجات الحرارة ومستويات الأكسجين تنخفض أثناء الرحلة.



ومع غرابة الحادثة، إلا أنها لا تزال طريقة شائعة للمتسللين الذين يحاولون الوصول إلى وجهة ما. حيث تقول سلطات الطيران الأمريكية إن أكثر من 75% من الأشخاص الذين حاولوا الحصول على رحلة غير قانونية على متن طائرة لقوا حتفهم.