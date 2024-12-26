قبل أسابيع من قول فناني الهيب هوب إيرين وماريا سوير، "أقبل"، في حديقة منزلهما الأمامية، قررا أن يؤديا عهود زواجهما على شكل أغنية راب.

وأراد الزوجان مفاجأة ضيوف حفل زفافهما، لذا - بعد عهودهما الورقية - كسرا التقليد بإيقاع، وانتقل العروس والعريس من الحب إلى أداء الأغاني.

بعد وقت قصير من حفل الزفاف في سبتمبر، نشر العروسان فيديو عهودهما. انتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث شاهده أكثر من 10 ملايين شخص على "تيك توك" و "إنستغرام"، إلا أن ردود الأفعال من رواد الإنترنت كانت سلبية.

يقول إيرين إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أي منهما للكراهية باعتبارهما موسيقيين، لكن بشكل عام، فإنهما يشعران بالامتنان لأولئك الذين شاهدوا عهودهما.