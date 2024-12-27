يقول روبرتو هيرنانديز إن مشاهدة الفيديو أمر مثير للصدمة، فقد كان يعمل في ورديته المعتادة يوم السبت بمطعم "شيبوتلي" في حي برينتوود بواشنطن العاصمة عندما هاجمه أحد الزبائن.

انتشر الفيديو منذ ذلك الحين وحقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

يقول هيرنانديز إن المرأة طلبت طبق بوريتو على "Uber Eats" لكنها عادت وطالبت برد المبلغ، قائلة إن طلبها كان خاطئًا.

أوضح هيرنانديز ومديره أن المبالغ المستردة تصدر بواسطة أوبر. عندها قال هيرنانديز إن الأمور تصاعدت، وبدأت المرأة في السير خلف المنضدة لتحضير عدة أطباق من اللحم الإضافي، قبل أن تهاجمه.

وأكد هيرنانديز أنه كان "غاضبًا ومنزعجًا، ولكن بالنسبة لي، كما تعلمون، أنا رجل، لا يمكنني ضرب امرأة، لذلك ابتعدت".

لم يسمع هيرنانديز بعد من الشركة، لكنه يرغب في رؤية الأمن داخل المتجر، حيث يقول إن المرأة تهدده عبر الإنترنت الآن.

من جانبه، قال "شيبوتلي" في بيان له: "نحن لا نتسامح مع الضيوف الذين يعاملون أعضاء فريقنا بشكل سيء. نحن نتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ونأمل أن تتحقق العدالة".