شاهد.. عامود ماء يتشكل فوق بحيرة بولاية تكساس الأمريكية

تم إصدار تحذير جديد من إعصار في غرب ووسط لويزيانا. ووفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف، شُوهد هذا الإعصار يمر عبر طريق سريع في جنوب شرق تكساس، حيث يخضع ما يقرب من 9 ملايين شخص أيضًا تحت التحذير من الإعصار.

ويقول مسؤولو الأرصاد الجوية إن هناك احتمالًا بأن يضرب إعصار أو اثنان قويان المنطقة.

وفي الوقت نفسه، ظهر عامود ماء فوق بحيرة هيوستن في تكساس يوم الخميس ويُطلق على أعمدة المياه أحيانًا اسم الأعاصير فوق الماء ويمكن أن تكون مدمرة تمامًا مثل تلك الموجودة على الأرض.

وأيضًا.. ‏ما السر وراء هذا العمود المائي العملاق الذي يهبط من السماء؟