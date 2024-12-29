لحظة بلحظة.. كاميرا ترصد انتشال سائقة من داخل سيارة محترقة

في حوالي الساعة التاسعة من مساء الإثنين، وصلت شرطة بورتلاند لتجد سيارة مشتعلة بالنيران بعد حادث تصادم.

كانت السيارة على جانبها، وألسنة اللهب كانت تتصاعد من الطرف الأمامي.

بعد لحظات من وصول الضابط، وصلت إدارة الإطفاء في بورتلاند إلى مكان الحادث.

لم يكن هناك وقت لادخاره، مع عمل رجلي إطفاء على إطفاء النيران. بعدها اخترقا الزجاج الأمامي للسيارة، محاولين الإمساك بالسائقة المحاصرة بالداخل.

وبعد سحبها وإبعادها بأمان عن السيارة المحترقة، بدأت الضابط في الضغط على الصدر في محاولة لإنقاذ حياة السائقة.

تمكنوا من جعل السائقة تتنفس، وأعطوها الأكسجين، ثم تم نقلها إلى مستشفى محلي حيث تتعافى.

وجهت الشرطة تهمة القيادة تحت تأثير الكحول للسائقة، فضلاً عن القيادة المتهورة.