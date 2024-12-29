لا يعرف بعض الأشخاص ماذا يفعلون بأشجار عيد الميلاد بعد انتهاء العطلة، لكن هذه مزرعة في شيكاغو، إلينوي لديها حل مبتكر.

فبحسب ميكيل ديفيل، سفير مزارعين في "Urban Growers Collective": فإنه "في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة مكان الاعتناء بأشجار عيد الميلاد بعد العطلات"، لذا فهم يعمدون إلى تقديمها للماعز لأنها "تشكل وجبة رائعة" لهذه الحيوانات.

وأشار ديفيل إلى أن الماعز "يحولونها إلى سماد طبيعي هنا، وهي طريقة للتخلص من شجرة عيد الميلاد الخاصة بك مع إبقاء على ضميرك مرتاحًا، لذلك لن تكون ترمي النفايات أو تتخلص منها".