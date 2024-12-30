أكبر الناجين سنًا من هجوم بيرل هاربور عام 1941، الذي دفع الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية، توفي عن عمر يناهز 105 أعوام.



وتوفي وارن أبتون الأربعاء في كاليفورنيا بعد معركة مع الالتهاب الرئوي، وكان آخر الناجين من السفينة الحربية "يو إس إس يوتا"، التي كانت راسية في بيرل هاربور عندما هاجمتها الطائرات اليابانية.



أخبر أبتون وكالة أسوشيتد برس قبل عدة سنوات كيف نجا من خلال السباحة إلى الشاطئ والاختباء من هجمات الطائرات اليابانية.



وكان قرابة 87 ألف فرد عسكري متمركزين على الجزيرة أثناء الهجوم، وما يزال 15 شخصًا فقط على قيد الحياة اليوم.

