يعمل المحققون من شرطة ديلراي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، وبرايت لاين، ومجلس سلامة النقل الوطني جميعًا لمعرفة سبب الحادث الذي أدى إلى إصابة 15 شخصًا. ومن المتوقع أن تتحدث جميع الوكالات مع موصل القطار، وسائق شاحنة الإطفاء، والشهود.

وقال شاهد عيان، كريستوف لورولا: "رأيت تصادمًا مخيفًا للغاية"، مضيفًا أنه رأى الشاحنة "تنتظر مرور قطار الشحن وبدأت في محاولة الالتفاف حول الذراعين (ببوابات العبور)، وفي النهاية اصطدم بها قطار برايت لاين وكأنها منقسمة إلى نصفين".

وأظهر مقطع فيديو أن بوابات العبور كانت منخفضة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور عندما حاولت شاحنة الإطفاء العبور.