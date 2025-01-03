يكافح مراهق من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية من أجل البقاء على حياته بعد إطلاق النار عليه أثناء زيارته لعائلته في المكسيك.

توفي بينا فرنانديز مع شقيقه أنطونيو فرنانديز، بينما يكافح ابنه، فينسنت بينا جونيور، الذي بلغ من العمر 14 عامًا أمس، من أجل حياته في مستشفى مكسيكي.

فقد كان من المفترض أن يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته في المكسيك، لكنه بدلاً من ذلك دخل في حالة حرجة بسبب إصابته بطلق ناري في رأسه.

وفقًا للسلطات المكسيكية في ولاية دورانغو فرنانديز الشمالية، تم العثور على بينا وابنه وقريبه البالغ من العمر 22 عامًا والذي كان مقيمًا محليًا ليلة الجمعة بجوار سيارتهم على جانب الطريق السريع مصابين بطلقات نارية في الرأس.

وتقول جدة المراهق إنهم أجروا له عملية جراحية، لكنه الآن في غيبوبة.

وقد ذكرت ميشيل غالاردو مراسلة قناة WLS أن والد المراهق البالغ من العمر 14 عامًا وعمه قُتلا في الهجوم المسلح.