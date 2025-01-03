التقطت كاميرا جرس الباب لأحد المنازل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية لحظات هجوم وحشي على زوج أمام عتبة دارهما.

قالت جينافيف ميكولا شريكة الضحية، بعد عودتها إلى المنزل من نوبة عمل استمرت 12 ساعة، بينما كان لا يزال في سيارته، لاحظ شريكها المراهقين يحدقون في نوافذ السيارات الأخرى. كان متشككا، ولكن بمجرد أن مروا بجانبه، اعتقد أنه من الآمن الدخول إلى الداخل وهنا بدأ الهجوم.

وأضافت بالقول إنه "قبل منتصف ليل الجمعة بقليل، بدأ ثلاثة مراهقين في المطالبة بمحفظته ومفاتيحه، عندما ساءت الأمور، وبعد الهجوم عليه كان ينزف من جميع أنحاء وجهه. كان لديه كدمات في جميع أنحاء صدره وظهره وساقيه. كانت ركبته مخلوعة جزئيًا."

وهما يطلبان الآن المساعدة من المجتمع السكني في المنطقة لتحديد هوية المهاجمين المراهقين الثلاثة.

وفي تقرير تهليل محي الدين مراسلة قناة WTMJ التفاصيل في لقائها مع شريكة الضحية في هجوم المراهقين.