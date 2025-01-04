يواجه أحد العدائين الفائزين بالميداليات الأولمبية تهمة جنائية في جنوب فلوريدا، حيث تتهم الشرطة فريدريك كيرلي بالاعتداء على ضابط في ميامي بيتش.

العداء فريدريك كيرلي الذي حصل مؤخرًا على ميدالية برونزية خلال دورة الألعاب 2024 في باريس، وفاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

قال كيرلي إنه طُلب منه إكمال جولته واستمر في الجدال مع الضباط -رفع الضابط في النهاية ذراعه اليسرى لخلق مسافة عندما اندلعت هذه اللحظة في حالة من الفوضى.

في النهاية قام العديد من الضباط بإسقاطه على الأرض، وشوهد ضابط وهو يضرب الشاب البالغ من العمر 29 عامًا عدة مرات كما يبدو أنه قاوم الاعتقال في نهاية المطاف وقام بصعق الأولمبي.

ولقد تم القبض على كيرلي في النهاية أثناء مثوله أمام محكمة الكفالة بعد ظهر يوم الجمعة، بتهمة الاعتداء على ضابط، ومقاومة الاعتقال، والسلوك غير المنضبط.

وفي تقرير ساميار نفزي مراسل قناة WPLG المزيد من التفاصيل.