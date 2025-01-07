طلب مارك جونز سيارة وايمو ليلحق بطائرة رحلته التي ستحلق من سكوتسديل بولاية أريزونا، عندما التقط هذا الفيديو للسيارة ذاتية القيادة وهي تلتف حول موقف للسيارات دون توقف بسبب خلل فني في المركبة.

وسجل جونز مقطع فيديو من المقعد الخلفي للمركبة عندما قال إنها بدأت في القيادة بشكل غير منتظم.

يقول جون إن مندوبة عن وايمو أرشدته لفتح التطبيق، وفي النهاية قام فريق الدعم بإصلاح الخطأ. تمكن جونز من اللحاق برحلته، التي تم تأجيلها.

وأخبر متحدث باسم وايمو شبكة CNN أن التأخير استمر لأكثر من 5 دقائق، وأنه لم يتم تحصيل رسوم من جونز مقابل الرحلة، وأن ما وصفوه بخلل في البرنامج قد تم حله.