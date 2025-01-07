قالت شركة جيت بلو للطيران إنه عُثر على شخصين ميتين في تجويف عجلة طائرة تابعة لها قادمة من مدينة نيويورك بعد هبوطها في مطار مدينة فورت لودرديل-هوليوود الدولي.

ويعد هذا الاكتشاف الأحدث في سلسلة من الحوادث التي أثارت مخاوف بشأن سلامة شركات الطيران.

فيما لا تزال التفاصيل المحيطة بكيفية تمكن الضحايا من الوصول إلى الطائرة من مدينة نيويورك غير واضحة حاليا.

لم يتم الكشف عن هوية الضحيتين، ويأتي هذا الاكتشاف بعد أسبوعين فقط من العثور على جثة على متن رحلة لشركة الخطوط الجوية من شيكاغو إلى ماوي الآن لا تزال التفاصيل المحيطة بهذه الحادثة قيد التحقيق.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية أيضًا في الحادثة، ولا تزال شركة جيت بلو تحاول معرفة التفاصيل حول كيفية تمكن الضحيتين من الوصول إلى فتحة عجلة هذه الطائرة.

وينضم كارلوس سواريز مراسل شبكة CNN إلى جون بيرمان مقدم البرامج على الشبكة لمناقشة الأمر.