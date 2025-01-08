شاهد حفرة تتشكل وتبتلع طريقًا فجأة.. وحافلة تنجو من كارثة محققة

التقطت كاميرات المراقبة قبل 9 أيام اللحظة التي كادت تسقط فيها حافلة نقل داخل الجزء الأجوف بالفعل من شارع "شمال 6" بأحد الأحياء في فيلادلفيا.

بعد 9 دقائق، كان يمكن رؤية الناس يتجولون حول جزء ضخم من الرصيف مع انهيار جزء كبير منه في حفرة بعمق 10 أقدام.

تبين أن المشكلة كانت في أنبوب مياه رئيسي قريب تعرض للكسر.

وبينما تم إصلاح الأنبوب الرئيسي واستعادة خدمة المياه بسرعة، كانت إدارة المياه في فيلادلفيا تعمل على إصلاح المجاري على طول الكتلة 3700 من شارع "شمال 6". تضرر خط المجاري ذاك منذ ذلك الحين بسبب المياه التي تدفقت من الأنبوب الرئيسي المكسور.