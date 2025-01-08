تم إغلاق متجر شاي “بوبا بيرد” في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بشكل مؤقتًا، بعد أن اصطدمت سيارة بجدار المتجر واخترقته للداخل قبل لحظات من أن يفتح المحل أبوابه بشكل معتاد يوميًا.

تم التقاط هذه اللحظة المروعة من خلال مقطع لفيديو للمراقبة للمتجر.

وتروي ماريا أغيليرا مراسلة قناة KHOU الإخبارية القصة في لقاء مع مالك المتجر.