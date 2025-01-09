سيدة تتعرض للنهش والقتل في يوم عيد الميلاد.. وخنزير قد يكون الجاني

قد تكون الخنازير ساهمت في موت امرأة في باتاسكالا، حيث تقول الشرطة إنها استدعيت للتحقق من حالة امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا بعد عدم حضورها احتفالًا لموسم العطلات.

حيث تقول الشرطة إنه عندما وصل ضابط إلى مكان الحادث، رأى خنزيرًا كبيرًا يدخل المنطقة. اكتشفوا أن الحيوان ينتمي إلى سيدة مجاورة، وأخبروا المرأة بحجر الحيوان حتى إشعار آخر.

من جانبه، يقول مكتب الطب الشرعي في مقاطعة ليكينغ إن المرأة توفيت بسبب النزيف الناجم عن إصابات سطحية واسعة النطاق من حيوانات الماشية. كما يقول أيضًا إن المرأة كانت تعاني من حالات صحية سابقة وحكم على موتها بأنه عرضي.