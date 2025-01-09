بدأ الأمر عندما لاحظ بعض الموظفين في مدرسة ريتشارد الابتدائية في نيوبورت أنهم ليسوا على ما يرام, لذا رتبت المشرفة دونا ماغون اختبار جودة الهواء للمبنى.

لم يفض التفتيش إلى وجود أي نوع من العفن أو أمر آخر في الهواء، ومع جولة أخرى من التفتيش، تم العثور على "اكتشاف مجنّح".

حيث وجدوا خفافيش في علية المدرسة، بينما قال موظفون إنهم علموا بوجودها في منتصف ديسمبر.

تقول ماغون إن المفتشين أخبروها أن الخفافيش في حالة سبات بالفعل، مشيرة إلى أن "هيئة الأسماك والحيوانات البرية أخبرتني أنها من الأنواع المحمية، وليس من الممكن قتلها".

وفي الوقت الحالي، سيتم إغلاق المدرسة ريتشاردز بينما يبحث المتخصصون عن أماكن تواجد الخفافيش، ويساعدون في تحديد أفضل حل للمضي قدمًا.