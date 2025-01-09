تم القبض على فتى يبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن قاد شرطة مقاطعة كالامازو بولاية ميشيغان الأمريكية في مطاردة بسيارة مسروقة.

وانتهت المطاردة عندما اصطدم السائق بعمود إنارة وحاول الفرار سيرًا على الأقدام.

تم علاجه من إصابات طفيفة قبل نقله إلى دار الأحداث في مقاطعة كالامازو، وفقًا لإدارة السلامة العامة في كالامازو.

تم توجيه اتهامات ضد المراهق زعمت ارتكابه جرائم جنائية تتمثل في الفرار والتهرب من الدرجة الثالثة وتلقي أو إخفاء مركبة مسروقة.

من المقرر أن يتم عقد جلسة استماع أولية للمحاكمة للمشتبه به المراهق في 31 يناير.