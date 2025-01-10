يرصد فيديو مراقبة دراماتيكي اللحظات المرعبة في هارفارد بعد ظهر يوم الخميس، حيث تعرض سائق "فيديكس" للسرقة من قبل رجلين ملثمين في ممر أحد المنازل، أثناء محاولته تسليم جهاز كمبيوتر من "آبل".

لم يصب السائق بأذى، واتصل بالشرطة بينما انطلق المشتبه بهم مسرعين على طول الطريق.

انتشر المحققون بسرعة، وأبلغوا الشرطة المحلية والفيدرالية بالبحث عن سيارة "أكورا TLX" حديثة بيضاء اللون بنوافذ معتمة ولوحات أرقام من ولاية كونيتيكت تضمنت الحرفين B وN.

يقول رئيس الشرطة إن السرقة تبدو مستهدفة، ووجه رسالة لسائقي التوصيل قائلًا: "كونوا متيقظين فقط، متيقظين لمحيطكم، وإذا كان هناك ما يثير الشك فتوبوا الحذر واتصلوا بنا".