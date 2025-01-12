أظهر مقطع فيديو لحظة رعب للمشاهدين عندما سقط القط غولدي من ارتفاع 3 طوابق من مبنى مشتعل في ولاية نيويورك الأمريكية، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون إنقاذه. لكن القط ذا الفرو البني تمكن من الهبوط على قدميه، وكان آمنًا في يدي رجل إطفاء.

وقالت تيف وينتون، منقذة قطط مستقلة: "عندما شاهدت الفيديو، تقلّبت معدتي، لأنه يبدو في الواقع أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى ارتطم القط بالأرض".

ويتعافى القط الآن مع راع بعد خضوعه لعملية جراحية لشفة مشقوقة. ومن المتوقع أن يتم لم شمله بصاحبه في غضون الأسبوعين المقبلين.