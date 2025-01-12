ألقت الشرطة القبض على والدو ميخيا بعدما سار نحو الضحية، كالب ريوس البالغ من العمر 14 عامًا، صباح الجمعة، وطعنه في القلب والرئة دون أي سبب قبل مغادرة مكان الحادث بولاية نيويورك الأمريكية، حيث كان ريوس في طريقه إلى المدرسة.

وحاول الصبي الهرب، لكنه سقط بين سيارتين متوقفتين في الشارع. وأوقف أحد المحسنين سيارة إسعاف، ولكن لسوء الحظ لم يتمكن أحد من إنقاذه، ومات ريوس بعد 6 دقائق أثناء نقله إلى المستشفى.

من جانبها، وصفت مفوضة شرطة نيويورك القاتل المتهم، 29 عامًا، بأنه مجرم محترف لديه 4 سوابق، واحدة منها بسكين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعندما تم القبض على ميخيا في وقت مبكر صباح السبت، قالت السلطات إنه كان يحمل سكينًا ملطخًا بالدماء وكان يرتدي نفس البنطال والأحذية الرياضية من الطعن المميت، الجمعة.

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