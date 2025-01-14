في فيديو المراقبة ​​هذا الذي تم تصويره في حوالي الساعة 5:45 من مساء الأحد، والذي قدمه أحد المقيمين في المبنى السكني الواقع في شارع 148، ترون ضابطتين من شرطة نيويورك تدخلان المبنى. يمكن سماع أصوات خارج نطاق الرؤية، وبعد أقل من دقيقة، أطلقت إحداهما النار على رجل ما.

رغم أننا لا نستطيع أن نرى أو نسمع ما حدث بالضبط، تقول شرطة نيويورك إن رجلاً كان يصعد الدرج وفي يده سكين مطبخ.

يقول المحققون إن ضابطة طلبت من الرجل الانتظار وإسقاط السكين، ورفعت يديها ليتوقف، لكن الشرطة تقول إن الرجل اقترب بسرعة من الضابطتين، وعندها وقع إطلاق النار.

كان الرجل الذي أطلقت عليه الشرطة النار يتحدث الإسبانية، ويتم التحقيق لمعرفة ما إذا كان الضباط يفهمونه وما إذا كان يفهمهم.

تم نقل الرجل البالغ من العمر 32 عامًا والذي أصيب برصاصة إلى مستشفى لينكولن وسيكون بخير.

كما تعتقد الشرطة أنه السبب وراء قدوم الضباط في المقام الأول، حيث اتصل بالطوارئ للإبلاغ عن سرقة مكيف هواء.

بعد الاتصال، يقولون إنه خرج من المبنى وواجه الرجل في الفناء الجانبي.