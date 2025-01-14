تعرض رجل، 66 عامًا من سافانا، للضرب المبرح في ولاية جورجيا الأمريكية، السبت حوالي الساعة 8 صباحًا، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى لتلقي 14 غرزة في رأسه بعدما طرق رجلان متنكران بصفة عاملي أمازون باب منزله، مغطيان وجهيهما، ومرتديان سترات زرقاء وسوداء مميزة، ويحملان حتى طردًا.

بعد طرق الباب، أجاب صاحب المنزل، الذي حدده الأصدقاء باسم جورج "ديرك" هارديسون، ثم اقتحم المشتبه بهما المنزل بالقوة.

يزعم تقرير الشرطة أن الرجلين طالبا بالمال قبل ضرب هارديسون بنوع من المطرقة الثقيلة. واستمر الهجوم لمدة 8 دقائق تقريبًا.

بعد ذلك، هرب الشابان بمبلغ 80 دولارًا فقط. كما رصدت اللقطات الرجلين وهما يغادران بنفس الطرد الذي سارا به، وصاحب المنزل يصرخ طلبًا للنجدة.

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