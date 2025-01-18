يبحث مستخدمو تطبيق تيك توك الذين يخشون حظر التطبيق في الولايات المتحدة عن ملجأ في تطبيق صيني للتواصل الاجتماعي وهو تطبيق جديد ومختلف ويتدفق إليه أعداد هائلة من المستخدمين، حسبما أفاد ويل ريبلي من شبكة CNN.

مع مستقبل تيك توك المعلق بخيط رفيع، يتدفق عدد هائل من المستخدمين على بديل مفاجئ.

و“ريد نوت”، الاسم الإنجليزي لـXiaohongshu، والذي يعني "الكتاب الأحمر الصغير".

“ريد نوت” هي منصة وسائط للتواصل الاجتماعي خاضعة لمراقبة الحكومة الشيوعية الصينية، وتتصدر الآن متجر تطبيقات أبل في الولايات المتحدة.

حيث قال بعض مستخدمي تطبيق تيك توك: "أرفض دعم فيسبوك وميتا، وخاصة إيلون ماسك ومنصة إكس".

وبينما تناقش المحكمة العليا الأمريكية وإدارة ترامب القادمة مصير تيك توك، يثير صعود شركة تطبيق “ريد نوت” أسئلة ومخاوف جديدة بشأن احتضان الأمريكيين لمنصة أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.