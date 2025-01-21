من المتوقع أن يجمع خمسة أشخاص ما لا يقل عن تريليون دولار من الثروة خلال العقد المقبل، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وفقًا لتقرير عدم المساواة السنوي لمنظمة أوكسفام، والذي صدر، الأحد.

من المتوقع أن يتجاوز إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، والذي يعد حاليًا أغنى شخص في العالم بثروة تزيد عن 430 مليار دولار، الحد في أقل من خمس سنوات.

وسوف ينضم إليه قريبًا مؤسس أمازون جيف بيزوس، ومؤسس أوراكل لاري إليسون، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو وعائلته.

ويأتي تقرير منظمة أوكسفام، الذي يستند إلى بيانات جمعتها مجلة فوربس، ليتزامن مع انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وهو تجمع نخبوي لبعض أغنى الناس وقادة العالم.