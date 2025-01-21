تُظهر لقطات من كاميرا الويب لشركة EarthCam تساقط الثلوج وهو يغطي شارع بوربون في نيو أورليانز، لويزيانا، بينما تضرب مناطق الجنوب عاصفة شتوية لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل.

كان الشارع قد شهد حادثة الدهس البارزة التي استهدفت حشدًا من المحتفلين بالعام الجديد، وراح ضحيتها 14 شخصًا على الأقل وعشرات المصابين.

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