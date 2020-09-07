دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تغريدة صالح النعيمه، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، عن الحالة الصحية التي يمر بها زميله خالد مسعد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته لااعلم من أين أبدأ في شرح مايعانيه اخي الكابتن/خالد مسعد فهو يمر بحالة صحية سيئة جداً تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه ، مناشداً المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم @tfrabiah ووزارة الرياضة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير @AbdulazizTF بالنظر في حاله.



وقال النعيمه في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "السلام عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.. لا اعلم من أين أبدأ في شرح ما يعانيه اخي الكابتن/ خالد مسعد فهو يمر بحالة صحية سيئة جداً تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه، مناشداً المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم @tfrabiah ووزارة الرياضة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير @AbdulazizTF بالنظر في حاله".

وبعد هذه التغريدة للنعيمه بنحو ساعتين، نشر الأخير تغريدة منفصلة قال فيها: "أشكر جميع من شارك ومن تواصل معي لمد يد العون والوقوف على حالة أخي الكابتن خالد مسعد، وأخص بالذكر المسؤولين في وزارة الصحة @SaudiMOH937 على سرعة تجاوبهم وحرصهم وفق ﷲ الجميع وجعلها في ميزان حسناتكم.."

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، قد أعلن العام 2018 عن إقامة حفل اعتزال لخالد مسعد على نفقته الخاصة، وفقا لبيان أصدره النادي الأهلي حينها.

وبرز وسم حمل اسم "أنقذوا خالد مسعد" بين أكثر 5 مواضيع لاقت تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الأحد، لتصل إلى نحو 7500 تفاعل صباح الاثنين.