دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًّا، الأربعاء، إطلاق حملته لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تحت شعار "معًا لمستقبل آسيا".

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل: "نرغب في تكريس شغفنا الكبير برياضة كرة القدم ودفعه قدمًا ليكون حافزًا لاستمرار النهوض بهذه الرياضة في شتى أرجاء آسيا".

وأضاف المسحل، في بيان للاتحاد، أن ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا يضم "خطة تنظيم متكاملة تتجاوز مجرد إقامة بطولة لكرة القدم، إذ نسعى للاستفادة من الزخم والمتابعة الكبيرة لهذه الرياضة في آسيا، لتوفير تجربة جديدة قوامها تبادل الأفكار البناءة مع الاتحادات الآسيوية".

وطرح الاتحاد السعودي شعار حملة ترشحه لاستضافة النهائيات، وضم ثلاثة عناصر، هي الصقر الذهبي وكرة القدم والأجنحة.

وقال الاتحاد السعودي إن "الصقر الذهبي هو الطائر الوطني، وهو دلالة على الشغف القوي للشعب السعودي، في حين ترمز كرة القدم إلى التزام المملكة الجاد باستضافة كأس آسيا 2027 بأسلوبٍ جديد، يكفل تعزيز زخم هذه الرياضة وتوسيع تأثيرها وتحقيق أصداء إيجابية واسعة، ويتكامل الشعار مع الأجنحة التي ترمز إلى تعزيز الشراكات، والمضي قدمًا نحو تنظيم حدث ناجح من كافة النواحي".

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ويشار إلى أن المنتخب السعودي لكرة القدم فاز بكأس آسيا 3 مرات، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم 5 مرات.

وحتى 30 يونيو حزيران الماضي – موعد إغلاق باب الترشح – تقدمت 5 دول رسميًا بطلب استضافة نهائيات آسيا 2017، وهي: السعودية وقطر وإيران والهند وأوزبكستان.

وتستضيف الصين نسخة نهائيات 2023، حيث كانت المرشحة الوحيدة، بعد تراجع كوريا الجنوبية.

كانت النسخة الأخيرة من البطولة القارية قد أُقيمت في الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الماضى.