لماذا يجب أن تؤخر مرحلة شراء الأطعمة المجمّدة عند التسوق؟

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما الذي يمكن فعله لضمان عدم تلف الأطعمة التي تتأثر بتغير درجات الحرارة؟

وقدمت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض النصائح لضمان عدم تلف الأطعمة التي تتأثر بتغير درجات الحرارة، وأبرزها:

وضع الأطعمة المبرّدة والمجمّدة في الثلاجة في أقرب وقت ممكن، بحيث لا تبقى أكثر من ساعتين في درجات الحرارة العادية أو ساعة واحدة في درجات الحرارة المرتفعة.

فصل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية عن بقية الأطعمة في عربة التسوق. وعند الخروج، يجب وضعها في أكياس بلاستيكية مستقلة لمنع تسرب عُصارتها إلى الأطعمة الأخرى.

شراء الأغذية المبرّدة والمجمّدة يجب أن يكون آخر مرحلة في التسوق، لضمان عدم تلف الأطعمة التي تتأثر بتغير درجات الحرارة.

وفي وقت سابق، تناولت تغريدة للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط على "تويتر" بعض التوصيات، التي يجب اتباعها بعد شراء الأطعمة من السوق، وأبرزها: