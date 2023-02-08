ما هي كمية السكر الموجودة في المشروبات الشائعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في المرة القادمة التي تذهب فيها لشراء البقالة، لا تنس قراءة ملصقات التغذية على العناصر الموجودة في عربة التسوّق الخاصة بك لمعرفة أي منها يحتوي على كميات أكبر من السكريّات المُضافة.

وقد تندهش من رؤية كمية السكريّات المُضافة في بعض المشروبات.

وتُعد المشروبات المحلاة بالسكر بمثابة المصدر الرئيسي للسكريات المُضافة في النظام الغذائي الأمريكي. وتشمل هذه السوائل المحلاة: المشروبات الغازية العادية، ومشروبات الفاكهة، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة والمياه المحلاة.

وتُعتبر القهوة المنكهة التي نُحضرها في طريقنا إلى العمل والمشروبات الحلوة التي نطلبها عند تناول الطعام في الخارج بمثابة مشروبات سكرية أيضًا، ويُحسب أيضَا إضافة السكر والمبيض المنكّه إلى القهوة والشاي في المنزل.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى كمية السكر الموجودة في المشروبات الشائعة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: