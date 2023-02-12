10 أسباب وراء اصفرار الأسنان..ما هي؟

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وألم في الفك.. إليك بعض الخطوات لمنع صرير الأسنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر بالانزعاج من اصفرار أسنانك؟ قد تكون هذه المشكلة نتيجة الأطعمة والمشروبات التي تستهلكها، والعادات السّيئة مثل التّدخين.

وتناول الحساب الرّسمي لوزارة الصحة المصرية بتغريدة عبر موقع "تويتر" بعض الأسباب التي قد تسبب اصفرار الأسنان.

إليك 10 أسباب لاصفرار الأسنان:

الأطعمة: الأنظمة الغذائيّة المليئة بالسّكريات والكربوهيدرات تتسبب بتصبغ الأسنان والنّخور

المشروبات: المشروبات مثل الشاي والقهوة

التدخين: تُلطِّخ منتجات التّبغ الأسنان باللون الأسود مع مرور الوقت

الدّواء: يمكن لبعض المضادات الحيويّة تحويل الأسنان إلى اللون الرمادي أو البنّي

سوء نظافة الفم: الأسنان الملطّخة قد تكون علامة على تراكم طبقة الـ"بلاك" أو التسوّس

الأمراض: بعض الالتهابات الفمويّة

الإفراط في الفلورايد: استهلاك مياه الشرب المفلورة، والعصائر، والمكمّلات الغذائيّة

الشّيخوخة: تبدأ الأسنان في الاصفرار مع تقدّم السّن

العامل الوراثي: يمكن أن يكون اصفرار الأسنان وراثيًا

الصّدمات الخفيفة: تتحوّل الأسنان للون الرمادي أو الأسود عند التعرّض لإصابة ما

ولا تقتصر طرق حماية الأسنان على تنظيفها يوميًا، إذ تعتمد على وسائل عديدة، منها مراقبة ما تستهلكه.

وتوجد السكريات الطبيعيّة بشكلٍ طبيعي في منتجات مثل الفاكهة، وهي أقل احتمالية للتّسبب بتسوّس الأسنان مقارنةً بالسّكريات المضافة أو الحرّة، أي السّكريات التي تضيفها الشّركات المصنّعة إلى الأطعمة، ولكنها تشمل أيضًا العسل، وشراب السّكر، وعصائر الفاكهة.

وبالنّسبة للبكتيريا، يسهل استهلاك هذه السّكريات، وإنتاج الأحماض منها.

وأوصت منظمة الصحة العالمية (WHO) وخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا (NHS) بألا تشكّل السّكريات الحرّة أكثر من 5% من السعرات الحراريّة المُستهلكة يوميًا.

ويبلغ ذلك حوالي 30 جرامًا، أي حوالي 8 ملاعق صغيرة، من السكر يوميًا بالنّسبة للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 11 عامًا.