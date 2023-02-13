سبب واحد سيدفعك إلى عدم الإكثار من تناول العسل والتمر.. ما هو؟

ليس للتحلية فقط.. إليك فوائد قد لا تعرفها عن العسل

من السكري إلى الخرف..ما هي مخاطر تناول الكثير من الأطعمة المصنعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يقولون لك أن تُكثر من تناول التمر والعسل بسبب فوائدهما العديدة؟ ومن المعروف أنهما يُعتبران من الأطعمة الصحية، ولكن كل شيء يزيد عن حده، قد يُصبح مضرًا.

وأوضح حساب "عش بصحة"، وهو المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر موقع "تويتر"، أن التمر والعسل من الأطعمة الغنية بالسكريات.

وبالتالي، من الضروري التقليل منهما.

ومن المعروف أن السكر يؤدي إلى زيادة الوزن والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وغيرها.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن القيام بها للحد من استهلاك السكر.

ما أبرزها؟

تجنب العصائر ومشروبات الفاكهة التي تحتوي على السكر المضاف

تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والرياضية

يُنصح بتقليل كمية السكر أثناء إعداد الحلويات المنزلية إلى النصف

يُنصح بتقليل كمية السكر في الشاي والقهوة تدريجيًا

ومن المهم الالتزام بتناول كميات محدّدة من النشويات والسكريات يومياً، ما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري، وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.

وأوضحت الصحة المصرية أن مريض السكري يعاني من اعتلال البنكرياس، وقلة أو انعدام إفراز الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن التعامل مع السكر الجلوكوز، الذي ينتج عن تكسير النشويات والسكريات.