هل يمكن لمرضى السكري تناول العسل الأبيض كما يحلو لهم؟

ليس للتحلية فقط.. إليك فوائد قد لا تعرفها عن العسل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة المصرية مؤخرًا الحقيقة وراء أحد الاعتقادات السائدة بشأن العسل الأبيض.

ويعتقد البعض أنّ مرضى السّكري يُسمح لهم باستخدام العسل الأبيض بأي كميّة على عكس السّكر الأبيض، ولكن أشار الحساب الرّسمي لوزارة الصحة المصرية بتغريدة على "تويتر" إلى أنّ ذلك غير صحيح.

وأكّدت التغريدة أنّه باستطاعة العسل الأبيض زيادة مستوى السكر في الجسم، مثل السكر الأبيض، كما أنّه يزيد من الوزن أيضًا.

ويؤدّي مرض السّكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدّم نتيجة مشاكل بإنتاج الإنسولين، أو عمله، أو كليهما.

وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكِلى، وأمراض القلب، والأوعية الدمويّة، وقد يؤدّي إلى بتر الأطراف أيضًا، والوفاة المبكّرة.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، ارتفعت معدّلات الوفيّات المبكّرة النّاجمة عن مرض السّكري بنسبة 3% في الفترة بين عامي 2000 و2019.

وتُشير التّقديرات إلى أن داء السّكري ومرض الكِلى النّاجم عنه تسبّبا في مليوني حالة وفاة تقريبًا في عام 2019.

ويُعد اتّباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنّب تعاطي التّبغ، من سبل الوقاية من الإصابة بداء السّكري من النّوع الثّاني، أو تأخير الإصابة به.