كيف تقي نفسك من الأمراض خلال موسم الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال فصل الشتاء، والذي يشهد تقلبات في أحوال الطقس، وتساقط للأمطار والثلوج، وهبوب للرياح، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وغيرها من الأمراض التنفسية.

ولتعزيز قدرة الجسم على مكافحة أمراض الشتاء، أشارت هيئة الصحة العامة بالسعودية بتغريدة على "تويتر"، إلى أن اتباع بعض النصائح الوقائية مهم لقضاء فصل شتاء أكثر صحة.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى نصائح وقائية لاتباعها خلال موسم الشتاء الحالي: