كيف تقي نفسك من الأمراض خلال موسم الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال فصل الشتاء، والذي يشهد تقلبات في أحوال الطقس، وتساقط للأمطار والثلوج، وهبوب للرياح، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وغيرها من الأمراض التنفسية.
ولتعزيز قدرة الجسم على مكافحة أمراض الشتاء، أشارت هيئة الصحة العامة بالسعودية بتغريدة على "تويتر"، إلى أن اتباع بعض النصائح الوقائية مهم لقضاء فصل شتاء أكثر صحة.
تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى نصائح وقائية لاتباعها خلال موسم الشتاء الحالي:
- تناول الأغذية الغنية بفيتامين ج (فيتامين C): يساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي بشكل عام والتقليل من مدة وشدة الإصابة بأمراض البرد
- ممارسة النشاط البدني: يسهم في تدفئة الجسم خلال درجات الحرارة المنخفضة
- شرب الماء: يساعد في المحافظة على درجة حرارة الجسم، ومرونة المفاصل، وحماية الحبل الشوكي والأنسجة الأخرى، إضافة إلى التخلص من الفضلات، والتبول، والتعرق، وحركة الأمعاء.
- شرب المشروبات الساخنة الخالية من السكر ومنخفضة السعرات الحرارية: يساهم في إبقاء الجسم دافئا والمساعدة على ترطيبه وحفظه من الجفاف، وتحسين الدورة الدموية، والمساعدة في حركة الأمعاء، وتقليل الإمساك.