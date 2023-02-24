وفّر "حماية كبيرة" هذا الموسم.. لقاح الإنفلونزا يثبت فعاليته بأمريكا

هل تعاني من مشاكل في القلب؟ إليك كيف يمكن أن يساعد لقاح الإنفلونزا في حمايتك

بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها: هل هذا أسوأ موسم إنفلونزا منذ أكثر من عقد من الزمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خفضت لقاحات الإنفلونزا خلال موسم 2022-2023 من خطر الاستشفاء المرتبط بالإنفلونزا بمعدل ثلاثة أرباع بين الأطفال، ونحو النصف بين البالغين، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وكان البالغون الملقحين أكثر عرضة بنسبة النصف للإصابة بأمراض مرتبطة بالإنفلونزا وزيارات قسم الطوارئ.

وأظهرت البيانات التي عرضت خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها الأربعاء، فائدة ثابتة لفعالية اللقاح من خلال خمس دراسات .

وأوضح الدكتور مارك تينفورد، المسؤول الطبي لدى قسم الإنفلونزا بمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، أنّ التطعيم "وفّر حماية كبيرة من أمراض المرضى المقيمين بالمستشفى، وقسم الطوارئ والعيادات الخارجية في مختلف الفئات العمرية".

وأضاف تينفورد أنّ التطعيم ضد الإنفلونزا يوفر حماية مهمة بين البالغين بعمر 65 وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وهي مجموعات أقل عرضة للاستجابة المناعية للتطعيم، وأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة.

وقال الخبراء إن لقاح الإنفلونزا يوفر حماية أفضل من السنوات السابقة.

وأظهرت النتائج التي قدمتها إحدى شبكات المراقبة، أنّ البالغين الذين تلقّوا لقاح الإنفلونزا، يقل احتمال توجههم لقسم الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة بنسبة 44%، ويتراجع احتمال الاستشفاء بينهم بسبب مرض الإنفلونزا أو مضاعفاته بنسبة 39%، مقارنة مع نسبة 25% من فعالية اللقاح خلال موسم 2021-2022 في الوقاية من دخول قسم الطوارئ، أو زيارات الرعاية العاجلة والاستشفاء.

وكان موسم الإنفلونزا 2022-23 أكثر حدة وبلغ ذروته في وقت أبكر من المواسم السابقة، حيث وصلت معدلات العلاج داخل المستشفيات في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مستويات غير معهودة عادة حتى ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/ كانون الثاني.

وشهد هذا الموسم أيضًا أكبر عدد لوفيات إنفلونزا بين الأطفال منذ بداية جائحة كوفيد-19، مع تسجيل 111 حالة وفاة.

وقالت الدكتورة ليزا جروهسكوف، المسؤولة الطبية لدى قسم الإنفلونزا، ورئيسة وحدة سياسة اللقاحات بمراكز مكافحة الأمراض: "للأسف، هذا العدد أكثر مما كان عليه خلال موسم 2020-21، حيث سُجّل حالة وفاة واحدة، وموسم 2021-22، حيث سُجّل 45 حالة وفاة".

وقال جروهسكوف إنّه من السابق لأوانه معرفة إذا كان أي من هؤلاء الأطفال يعاني من ظروف صحية أساسية، لكن الأبحاث السابقة التي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض أظهرت أنّ معظم وفيات الأطفال كانت بين من هم غير ملقحين.

ويعد نشاط الإنفلونزا في الولايات المتحدة منخفضًا حاليًا، مع نسبة 1.7% من ظهور نتائج فحوص إيجابية للفيروس، لكن الخبراء يقولون إن الوقت لم يفت بعد للحصول على اللقاح.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض عبر موقعها على الإنترنت: "تؤكد هذه البيانات أن التطعيم ضد الإنفلونزا يمكن أن يقدّم فائدة كبيرة ضد الإنفلونزا ومضاعفاتها الخطيرة المحتملة".

وفي حين عاد نشاط الإنفلونزا إلى مستويات منخفضة في هذا الوقت، تستمر مراكز مكافحة الأمراض بالتوصية بالتطعيم السنوي طالما أن الأنفلونزا تنتشر في المجتمع".