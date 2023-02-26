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نشر الأحد ، 26 فبراير / شباط 2023

إنّه موسم صعب للحساسية.. إليك كيف تحمي نفسك من الشعور بالمرض شتاءً

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استهلاك الكثير من الكحول والكافيين قد يكون مضرًا.. هكذا تحمي نفسك من تدني درجات الحرارة شتاءً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تغطية رأسك خلال موسم الشتاء يحمي الجسم من فقدان الحرارة، وهل تجعلك درجات الحرارة المنخفضة مريضًا؟

وتنتشر العديد من المفاهيم الخاطئة حول كيفية الاهتمام بالصحة خلال فصل الشتاء. وسلّط الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة السعودية بتغريدة على "تويتر" الضوء على بعضٍ منها، مع تصحيح هذه المفاهيم أيضًا.

5 مفاهيم خاطئة شائعة في موسم الشتاء:

مفهوم خاطئ: درجات الحرارة المنخفضة تجعلك مريضًا

الحقيقة: التعرّض للبرد بحد ذاته لا يجعلك مريضًا، ولكن الأجواء الباردة والجافّة هي البيئة المثاليّة لنقل الفيروسات.

مفهوم خاطئ: لا حاجة لاستعمال واقي الشمس في الشّتاء

الحقيقة: يجب استخدام واقي الشمس، إذ يتم التعرّض للأشعة فوق البنفسجيّة خلال وقت النّهار حتّى في الأجواء الباردة.

مفهوم خاطئ: من شأن تغطية الرّأس المحافظة على دفء الجسم

الحقيقة: يمكن لأي جزء مكشوف من الجسم أن يفقد الحرارة، وليس الرّأس فقط.

مفهوم خاطئ: شرب القهوة (التي تحتوي على الكافيين) يُبقيك دافئًا

الحقيقة: المشروبات التي تحتوي على الكافيين تُبقيك دافئًا للحظات، ولكنّها تحفّز الجسم على فقدان الدفء بشكلٍ أسرع فيما بعد.

مفهوم خاطئ: حساسية الأنف تزول في الشتاء

الحقيقة: قد تكون الحساسية المصدر الحقيقي وراء انسداد الأنف أو الحلق في هذا الموسم. ولذلك، يجب زيارة الطّبيب إذا استمرّت الأعراض لمدّة تزيد عن 10 أيّام.

وبهدف القاء بصحة جيدة خلال الشتاء، يجب تقوية المناعة من خلال الطعام الذي تتناوله.

وحاول خفض معدل تناولك للمأكولات الدهنيّة، وتناول المزيد من الأطعمة التي تزيد من الاستجابة المناعية في الجسم مثل الفاكهة والخضار.

ورغم أنّ أجواء الشتاء الباردة تؤدي للشعور بقلّة النشاط، إلا أن ممارسة الرياضة بمثابة أمر لا يجب أن تنساه.

ويُنصح بممارسة التمارين الرياضية خارجاً أثناء فصل الشتاء، خصوصاً رياضة المشي والركض.