طريقك إلى عظام قوية.. 4 أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين "د"

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نشر الأحد ، 26 فبراير / شباط 2023

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كل ما تحتاج معرفته حول فوائد فيتامين C للبشرة وكيفية استخدامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتنوع مصادر الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الانسان. ومن خلال قراءتك للبطاقة الغذائية، يمكنك معرفة نسب تواجدها في طعامك.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى ضرورة الحفاظ على بنية صحية للجسم وعظام قوية من خلال تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د".

فما أبرزها؟

أسماك السلمون

البيض

الكبدة

الحليب ومشتقاته

ومن الضروري قراءة البطاقة الغذائية للمنتج، واختيار منتج غذائي يحتوي على نسب من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والكالسيوم.

بدورها، حذرّت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، من هشاشة العظام، التي تؤدي إلى ضعفها، بحيث تنكسر بسهولة نتيجة لسقوط طفيف أو حركة مفاجئة.

ويمكن أن تكون الكسور التي تسببها هشاشة العظام مهدّدة للحياة، وبمثابة سبب رئيسي للآلام والعجز مدى الحياة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا تظهر الأعراض عادة في المراحل المبكرة. وعند تطور حالة المريض، فقد يشعر فيما يلي:

آلام في أسفل الظهر؛ بسبب كسر، أو تفكك الفقرات

انحناء الظهر، وقصر القامة مع مرور الوقت

كسر العظم بسهولة أكثر من المتوقع

متى يجب رؤية الطبيب: