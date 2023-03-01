هل تتناول صنفًا واحدًا من الطعام فقط؟ إليك ما يجب أن يتضمنه طبقك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنتم من بين الأشخاص الذين يتناولون صنفًا واحدًا من الطعام فقط؟ ويُعتبر التنوع الغذائي مهم جدًا لصحتنا، إذ تناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ما يجب أن تتضمنه وجبة الطعام الصحية.

منتجات الألبان مثل الحليب، والزبادي، والجبن

الحبوب مثل الشوفان، والأرز، والذرة، والشعير

البروتينات مثل اللحوم والأسماك، والدواجن، والبيض، والبقوليات، والمكسرات

الدهون والزيوت مثل زيت الزيتون

الخضار والفاكهة

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن التنويع في الأطعمة يساعد على تلبية احتياجات الفرد من المغذيات لإنتاج الطاقة، والنمو، وإصلاح الأنسجة التالفة، وتنظيم التفاعلات الكيموحيوية داخل الجسم.

ويوصى بصفة عامة بالتقليل من الأغذية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، أو الدهون، أو السكر، أو الملح. ويهدف ذلك إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، وهشاشة العظام.

وفيما يلي، نشرت وزارة الصحة السعودية بعض الخطوات لتغذية أكثر صحية: