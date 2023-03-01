هل تتناول صنفًا واحدًا من الطعام فقط؟ إليك ما يجب أن يتضمنه طبقك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنتم من بين الأشخاص الذين يتناولون صنفًا واحدًا من الطعام فقط؟ ويُعتبر التنوع الغذائي مهم جدًا لصحتنا، إذ تناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ما يجب أن تتضمنه وجبة الطعام الصحية.
- منتجات الألبان مثل الحليب، والزبادي، والجبن
- الحبوب مثل الشوفان، والأرز، والذرة، والشعير
- البروتينات مثل اللحوم والأسماك، والدواجن، والبيض، والبقوليات، والمكسرات
- الدهون والزيوت مثل زيت الزيتون
- الخضار والفاكهة
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن التنويع في الأطعمة يساعد على تلبية احتياجات الفرد من المغذيات لإنتاج الطاقة، والنمو، وإصلاح الأنسجة التالفة، وتنظيم التفاعلات الكيموحيوية داخل الجسم.
ويوصى بصفة عامة بالتقليل من الأغذية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، أو الدهون، أو السكر، أو الملح. ويهدف ذلك إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، وهشاشة العظام.
وفيما يلي، نشرت وزارة الصحة السعودية بعض الخطوات لتغذية أكثر صحية:
- مضغ الطعام ببطء والاستمتاع بمذاقه
- تناول وجبة الفطور يوميًا للتحكم في شعورك بالجوع خلال اليوم
- الاستمتاع بالطعام وعدم الشبع
- التأكد من تضمين وجبة الطعام للخضار والفاكهة
- تناول الخضار والفاكهة أكثر من شرب العصير
- اختيار اللحوم من دون دهن والمطبوخة بقليل من الملح والدهون
- تناول حصتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع، خاصة أسماك السلمون، والسردين، والتراوت، والماكريل
- شرب الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم
- تعتبر منتجات الألبان مصدرًا مهمًا للكالسيوم، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن
- شرب الماء بطريقة منظمة خاصة في الجو الحار أو أثناء ممارسة النشاط البدني
- تجنب المشروبات المضاف لها سكر واستبدالها بالماء قدر الإمكان
- ممارسة النشاط البدني يومياً للحفاظ على وزن صحي والتمتع بصحة أفضل