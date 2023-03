مغنِ بريطاني شهير يكشف عن إصابة زوجته بورم أثناء فترة حملها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف إد شيران عن إصابة زوجته، شيري سيبورن، بورم أثناء حملها بطفلها الثاني.

وقال المغني وكاتب الأغاني البريطاني إن سلسلة من الأحداث، في بداية العام الماضي، قد غيّرت حياته، وصحته العقلية، وطريقة عرضه للموسيقى والفن.

وتابع: "في غضون شهر، أُبلغت زوجتي الحامل أنها مصابة بورم، ولا تستطيع العلاج سوى بعد الولادة.. توفي صديقي المفضل جمال، الذي أعتبره بمثابة أخي.. ووجدت نفسي فجأة في المحكمة أدافع عن نزاهتي وحياتي المهنية ككاتب أغاني".

وتوفي رجل الأعمال الموسيقي، جمال إدواردز، في فبراير/ شباط من العام الماضي، عن عمر يناهز 31 عامًا. وفي منشوره الأخير عبر إنستغرام، وجّه رسالة تحتفل بمناسبة عيد ميلاد شيران، "شقيقه".

وتسببت أغنية "Shape of You"، التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2017، في دخول المغني إلى المحكمة العام الماضي، حيث اتُهم بسرقة أغنية الفنان سامي سويتش "Oh Why".

ولكنه فاز بالقضية في أبريل/ نيسان من العام 2022.

وتحدث شيران عن ألبومه الجديد "Subtract"، الذي سيصدر في 5 مايو/ أيّار، قائلًا: "لأول مرة، لا أحاول إصدار ألبوم يحبه الناس.. أنا أعمل على شيء صادق وحقيقي يعكس ما أنا عليه في حياتي كشخص بالغ".

وأعلن الموسيقي عن ولادة ابنته الثانية في مايو/ أيّار على إنستغرام، وكتب أنه هو وزوجته سعيدين جدًا أن يكونا عائلة مكونة من 4 أفراد.

ولم يعلق بمزيد من التفصيل على حالة زوجته.