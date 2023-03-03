علامات على ظهر محمد صلاح تثير تفاعلًا.. ماذا تعرف عن العلاج بالحجامة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر نادي ليفربول الإنجليزي، عبر تويتر، مقطع فيديو يُظهر خلع محمد صلاح قميصه أثناء مغادرة الملعب وتقديمه للمشجعين الذين انتظروه على مدخل النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.

وظهرت علامات العلاج بالحجامة على ظهر اللاعب المصري، ما أثار تفاعلًا واسعًا حول لجوء صلاح لهذه الأسلوب العلاجي البديل.

فماذا تعرف عنها؟

ولخّص المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أبرز المعلومات عن العلاج بالحجامة، جاءت في 5 نقاط.

يسحب من الشعيرات الدموية

تسحب الخلايا الهرمة فقط

لا تنقص نسبة الهيموحلوبين في الجسم

تفيد المحتجم فقط

بالإمكان التبرع بالدم بعد الحجامة بـ12 شهراً

وكشف المركز الوطني السعودي للطب البديل والتكميلي، على موقعه الرسمي، عن نوعي الحجامة والفرق بينهما.

الحجامة الجافة

عملية وضع كاسات مفرّغة من الهواء على سطح الجلد من غير إحداث جروح أو خدوش.

الحجامة الرطبة

عملية سحب كاسات مفرّغة من الهواء مع سحب دم من سطح الجلد، وذلك بعمل خدوش سطحية بسيطة.