يجب تذكرها عند استخدام سماعات الأذن.. ما هي قاعدة 60/60"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواءً استخدمتها للاستماع للموسيقى أثناء الدراسة، أو القيام بالمهام المنزليّة، أو لمشاهدة حلقة من برنامجك المفضّل خلال التنقل بوسائل النقل العام، من المؤكّد أنّ سماعات الأذن تُعتبر من الأدوات التي لا تفارقك خلال اليوم.

ولكن يجب عليك الانتباه لمدة استخدامك لها لحماية أذنيك.

ووفقًا لما ذكره حساب "عِش بصحة" الرسمي بتغريدة على "تويتر"، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، فإنه من المهم الالتزام بما يُسمّى "قاعدة 60/60" عند استعمال السماعات.

ويعني ذلك عدم استخدامها لمدّة تتجاوز 60 دقيقة يوميًا، وضرورة عدم زيادة مستوى الصوت عن الـ60%.

ويمكن أن يؤدّي التعرّض للأصوات المرتفعة جدًا إلى إرهاق الخلايا والتراكيب الحسيّة في الأذن.

وإذا استمر ذلك الأمر لفترةٍ طويلة، فيمكنها أن تتضرّر بشكلٍ دائم، ما يؤدّي إلى فقدان السمع، أو طنين الأذن، أو كليهما.

وبحسب ما ذكرته دراسة نُشرت في مجلة "BMJ Global Health" في عام 2022، فقد اتّضح أنّه يمكن لخفض الصوت حماية أكثر من مليار شخص معرّض لخطر الإصابة بفقدان السمع.