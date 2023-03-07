تجنب حقن الإنسولين من خلال ملابسك.. ما السبب؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من بين الأشخاص الذين يحقنون إبر الإنسولين من خلال الملابس، فيجب التوقف عن فعل ذلك فورًا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن حقن الإنسولين من خلال الملابس قد يؤدي إلى تلوث الإبرة، وقد يتسبب بإصابتك بالعدوى.

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في وقت سابق، إليك 8 طرق لتخزين الإنسولين بشكل صحيح:

يجب التأكد من تاريخ صلاحية الإنسولين عند شرائه من أي صيدلية

يجب التأكد أن الإنسولين الصافي يبدو صافيًا كالماء، والإنسولين المعكّر توجد به تخثرات

يُحفظ الإنسولين بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة، وذلك بوضعه في الثلاجة بين 4 إلى 8 درجات مئوية

يمكن الاحتفاط بزجاجات الإنسولين حتى انتهاء تاريخ صلاحيتها

يُنصح بعدم استخدام الإنسولين في حال تجمده والتخلص من الزجاجة كاملة

يُفضّل عدم استخدام زجاجات الإنسولين أكثر من شهرين عند فتحها

يمكن ترك الإنسولين خارج الثلاجة لمدة لا تتجاوز 6 أسابيع من بدء استعماله، شرط أن تكون درجة حرارة المكان لا تزيد عن 25 درجة مئوية، مع مراعاة عدم اتباع هذا النظام في فصل الصيف

حفط الإنسولين في حقيبة خاصة، وهي متوفرة في الصيدليات

كيف يمكن التقليل من ألم حقن الإنسولين؟