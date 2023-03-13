لمرضى السكري.. دليلك لاستخدام أقلام الإنسولين بطريقة صحيحة

من السكري إلى الخرف..ما هي مخاطر تناول الكثير من الأطعمة المصنعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخضع بعض الأشخاص المصابين بمرضى السكري للعلاج عن طريق استخدام أقلام الإنسولين. ولكن، لا يعرف غالبيتهم الطريقة الصحيحة لاستعمالها وتخزينها، والتي لا بد من اتباعها لضمان السلامة الصحية.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، 7 خطوات لتخزين واستخدام أقلام الإنسولين بالشكل الصحيح، فيما يلي:

لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة

اتباع تعليمات التخزين على العبوة المرفقة مع الإنسولين

يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام

تخزين قلم الإنسولين في مكان جاف وبارد (بين 2-8 درجة مئوية)

عدم ترك قلم الإنسولين تحت ضوء الشمس مباشرة

التخلص من الأقلام المجمّدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية

الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة في حالة السفر

ونشرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض التحذيرات عند استخدام أقلام الإنسولين.. فما أبرزها؟