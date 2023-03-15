هل يئست من المحاولة؟ 9 نصائح للتمتع بعلاقة صحية في العالم الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- متى كانت آخر مرّة استخدمت فيها هاتفك الذكي اليوم؟
وتحتضن هواتفنا الذكية الكثير من التطبيقات المفيدة والعملية التي يصعب الاستغناء عنها، سواءً للتواصل، أو الترفيه، وأهداف أخرى.
وأفاد 31% من البالغين في الولايات المتحدة و 46% من المراهقين الأمريكيين بالفعل أنهم على صلة بالإنترنت "بشكلٍ دائم تقريبًا"، وفقًا لاستطلاعات "بيو" البحثية من عام 2021 و2022.
وإذا كنت تتساءل ما العمل، إليك بعض النصائح التي تمهد الطريق لتحقيق اتصال صحي بالعالم الرقمي، وفقًا لسلسلة من التغريدات نشرتها المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عِش بصحة"، عبر موقع "تويتر".
إليك 9 نصائح تساعدك على تحقيق اتصال صحي بالعالم الرقمي:
- جرّب منع ظهور الإشعارات، أو حدد ظهور المهم منها فقط
- رتّب الشاشة الرئيسية، وضع فيها التطبيقات المهمة، وغير الترفيهية
- ابتعد عن هاتفك تمامًا إذا كنت مع عائلتك، والأصدقاء، وأماكن العمل
- احرص على خلو غرفة النوم من الأجهزة، واشحن هاتفك خارج غرفة النوم
- تحديد وقت النوم خطوة مهمة لتحقيق التوازن الرقمي، إذ يجعلك تلتزم بوقت محدد للنوم، كما أنه يرفع من جودة نومك
- إذا كانت لديك تطبيقات مهمة يجب استخدامها، حدد وقتًا معينًا ومحدودًا لاستخدامها
- حدّد وقتًا لإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني والرّد على المجموعات في التطبيقات المختلفة
- استخدم تطبيقات تساعدك في الالتزام بعادات صحية تحتاجها، مثل شرب الماء، والمشي، وتطبيقات تحدد لك وقتًا محددًا لاستخدام الهاتف
- جرّب هوايات جديدة، أو مارس هواياتك القديمة