هل يئست من المحاولة؟ 9 نصائح للتمتع بعلاقة صحية في العالم الرقمي

هل تعاني من جفاف العين أو توتر في رقبتك وظهرك؟ قد تحتاج إلى “حمية” من الأجهزة الرقمية

التنمر الإلكتروني.. ما هي علامات تعرض طفلك له؟

يوصف بأنه "مستقبل حياتنا على الإنترنت".. كيف يؤثر عالم "ميتافيرس" على الأطفال والمراهقين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- متى كانت آخر مرّة استخدمت فيها هاتفك الذكي اليوم؟

وتحتضن هواتفنا الذكية الكثير من التطبيقات المفيدة والعملية التي يصعب الاستغناء عنها، سواءً للتواصل، أو الترفيه، وأهداف أخرى.

وأفاد 31% من البالغين في الولايات المتحدة و 46% من المراهقين الأمريكيين بالفعل أنهم على صلة بالإنترنت "بشكلٍ دائم تقريبًا"، وفقًا لاستطلاعات "بيو" البحثية من عام 2021 و2022.

وإذا كنت تتساءل ما العمل، إليك بعض النصائح التي تمهد الطريق لتحقيق اتصال صحي بالعالم الرقمي، وفقًا لسلسلة من التغريدات نشرتها المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عِش بصحة"، عبر موقع "تويتر".

إليك 9 نصائح تساعدك على تحقيق اتصال صحي بالعالم الرقمي: