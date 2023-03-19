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(CNN)-- تم ربط سلالة نادرة من بكتيريا عُثِر عليها في قطرات عين مُسترجعة بالعشرات من الإصابات، إضافةً لحالات فقدان البصر، والاستئصال الجراحي للعيون، وحالة وفاة.

واستُرجِعت قطرات عين مرطّبة من شركة "Global Pharma Healthcare"، والتي وزعتها شركة "EzriCare"، و"Delsam Pharma"، في أوائل فبراير/شباط.

وفي تحديث صدر هذا الأسبوع، حدّدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) وجود 68 مريضًا في 16 ولاية يعانون من عدوى ناجمة عن سلالة نادرة من بكتيريا "Pseudomonas aeruginosa" المقاومة للأدوية لم يتم الإبلاغ عنها من في الولايات المتحدة من قبل.

وأبلغ معظم المرضى عن استخدام الدموع الاصطناعية، بحسب مراكز مكافحة الأمراض.

ورُغم إبلاغ المرضى عن استخدام علامات تجارية مختلفة، إلا أن "EzriCare" كانت الأكثر شيوعًا.

واعتبارًا من 14 مارس/آذار، شملت الأحداث المُبلغ عنها التهابات في القرنية، ومجرى الدم، والجهاز التنفسي، والمسالك البولية.

وأفادت 8 تقارير بوجود حالات لفقدان البصر، بينما أبلغت 4 تقارير عن استئصال مقلة العين جراحيًا، مع الإشارة إلى وفاة شخصٍ سابقًا.

وحثّت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومراكز مكافحة الأمراض المستهلكين بالتّوقف عن استخدام المنتجات التي تم سحبها.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض، "يجب على المرضى الذين استخدموا قطرات EzriCare أو Delsam Pharma الاصطناعية، والذين يعانون من علامات أو أعراض وجود عدوى في العين طلب الرعاية الطبية على الفور".

وقد تشمل الأعراض خروج إفرازات صفراء، أو خضراء، أو شفافة من العين، وألم أو انزعاج في العين، واحمرار العين أو الجفن، والشعور بتواجد شيء ما في العين، وزيادة الحساسية تجاه الضوء، إضافةً للرؤية الضبابية.

وبدأت شركة "Global Pharma" عملية سحب طوعية الشهر الماضي، وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بذلك بسبب انتهاكات التصنيع، بما في ذلك انعدام اختبار ميكروبي مناسب، وتعبئة القطرات في زجاجات متعدّدة الاستخدامات بدون مواد حافظة كافية.

ولم ترد الشركة على طلب للتعليق من قبل CNN.

استرجاع المزيد من قطرات العين

وأُعلِن مؤخرًا عن المزيد من عمليات سحب قطرات العين رُغم عدم ارتباطها بأحداث سلبيّة حتّى الآن.

وتعمل شركة "Pharmedica USA" على استرجاع مجموعتين من قطرات "MSM Drops" بسبب "انعدام التعقيم"، وفقًا لإعلان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صدر في 3 مارس/آذار.

وأشارت الشركة إلى أنّها لم تتلق أي تقارير بشأن آثار جانبية أو أمراض متعلّقة بالمنتج.

وتسترجع شركة "Apotex" ست دفعات من محلول "Brimonidine Tartrate" يُستخدم لعلاج الزرق المفتوح الزاوية أو ارتفاع ضغط الدم في العين.

وجاء الاسترجاع نتيجة "الحذر الشديد" بسبب وجود شقوق في بعض أغطية الزجاجات التي قد تؤثر على مستوى تعقيمها وتؤدي إلى أحداث سلبية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جرّاء المنتج، وفقًا لإعلان صدر عن إدارة الغذاء والدواء في 1 مارس/آذار.

كيفية استخدام قطرات العين بأمان

وقال المتحدّث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، الدكتور توماس شتاينمان، إنّ قطرات العين آمنة عند تصنيعها واستخدامها بشكلٍ صحيح.

ومع ذلك، يُشير شتاينمان، إلى أنّ عمليّات الاسترجاع هذه تسلّط الضوء على أهمية الاستخدام الآمن لقطرات العيون.

وعلى سبيل المثال، يجب على المرضى توخي الحذر مع قطرات العين الخالية من المواد الحافظة، فيمكن أن يؤدّي التلوّث إلى عدوى خطيرة.

وتشمل الطرق الأخرى للوقاية من التهابات العين غسل اليدين قبل لمس الزجاجة، أو العينين، وتجنّب ملامسة طرف الزجاجة للرموش، والجلد، إضافةً إلى عدم استخدام قطرات العين منتهية الصلاحية.