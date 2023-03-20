لا تشمل الدخان فقط.. 6 مواد تلوث الهواء داخل منزلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من تهيج الأنف وأزمات الربو رغم اعتقادك أن منزلك يتمتع بهواء نظيف بشكلٍ نسبي؟

ويجب عليك تذكّر أن الدخان ليس المسبب الوحيد لتلوث الهواء الداخلي، بحسب تغريدة تابعة لهيئة الصحة العامة السعودية عبر موقع "تويتر".

وإليك أمثلة على بعض ملوثات الهواء الداخلي:

الغبار والأتربة

الدخان

دخان الطهي

مواد التنظيف

المعطرات

العفن

وتشمل الفئات الأكثر عرضة لتلوث الهواء الداخلي النساء الحوامل، وكبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن المهم حماية نفسك من ملوثات كهذه، إذ قد يؤدي التعرض لملوثات الهواء إلى التالي:

السكتة الدماغية

الانسداد الرئوي المزمن

سرطان الرئة

أزمات الربو

تهيج الأنف

مرض القلب الإفقاري

تهيج العين

ويمكنك الالتزام بخطوات عديدة للوقاية أو الحد من التلوث في منزلك.

وبهدف الوقاية من الهواء الخارجي الملوث، تأكّد من إغلاق جميع مداخل الهواء مثل النوافذ، والأبواب، وغيرها.

ويُنصح بشكلٍ عام تجنب إشعال الشموع والبخور داخل المنزل، وخاصةً عند وجود أشخاص من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر التلوث.

وفي حال استخدامها، احرص على تهوية المنزل بشكلٍ جيد، وتشغيل مروحة الشفط.