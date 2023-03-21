مادة الزيلازين الأفيونية تهدّد الحياة.. ومكافحة المخدرات تحذّر منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تحذيرًا الإثنين، بشأن التهديد واسع النطاق للفنتانيل الممزوج بالزيلازين، وهو مهدئ بيطري يُعرف أيضًا باسم "tranq" أو "tranq dope".

وأفادت آن ميلغرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات، في التحذير: أنّ "مادة الزيلازين أكثر فتكًا من المادة المخدرة الأشد فتكًا الذي شهدتها بلادنا، وهي الفنتانيل".

وتابعت أنّ "إدارة مكافحة المخدرات استولت على مزيج من الزيلازين والفنتانيل في 48 من أصل 50 ولاية. ويشير نظام مختبر إدارة مكافحة المخدرات إلى أنه خلال عام 2022، احتوى ما يقرب من 23٪ من مسحوق الفنتانيل و7٪ من حبوب الفنتانيل التي صادرتها إدارة مكافحة المخدرات، على مادة الزيلازين".

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، توّفي أكثر من 100 ألف أمريكي جرّاء التسمم بالعقاقير بين أغسطس/ آب 2021 وأغسطس/ آب 2022، مع تسجيل نسبة 66٪ من الوفيات بسبب المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل.

ومادة الزيلازين غير معتمدة للاستخدام البشري، إذ له تأثيرات مهدئة شديدة مثل مادة أفيونية المفعول، لكنها ليست الوحيدة، فهي لا تستجيب لمضاد جرعة زائدة من المواد الأفيونية، مثل النالوكسون، المعروف أيضًا باسم ناركان.

وقال جوزيف فريدمان، الباحث في جامعة كاليفورنيا، بلوس أنجلوس، إنّ الفنتانيل مادة أفيونية سريعة المفعول، وبرأي المستهلكين فإن إضافة الزيلازين إليها قد يطيل مدة الشعور بالانتشاء.

ولفتت إدارة مكافحة المخدرات، إلى أنه عند الجمع بينهما، يمكن للفنتانيل والزيلازين التمهيد لتعاطي جرعات زائدة من المخدرات أكثر فتكًا.

إلى ذلك، قد يُصاب الأشخاص الذين يحقنون مزيجًا من الأدوية التي تحتوي على الزيلازين بجروح جلدية نخرية شديدة قد تتسبب بموت الأنسجة وبترها.

ويوصي الخبراء بإعطاء النالوكسون للأشخاص الذين قد يتناولون جرعة زائدة من مخدر، والتأكد من أن الشخص قد تعرض لمادة الزيلازين في حال لم يستجب للنالوكسون.

ولفت الدكتور راهول غوبتا، مدير مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى أنّ الزيلازين موجود في ولايات أمريكا الخمسين لكنه يتركز أكثر في فيلادلفيا.

وأشار إلى أن البيت الأبيض ينظر إلى مادة الزيلازين باعتبارها "تهديدًا ناشئًا" محتملاً، ما قد يحث على وضع خطة فيدرالية لمعالجته. في الأثناء، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اتخاذها إجراءات تهدف لوقف الواردات غير القانونية من الزيلازين.