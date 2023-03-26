المثلثات الذهبية في شهر رمضان.. كيف تجعل طبق السمبوسك أقل دسَمًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتعدّد الأسماء التي تُلقّب بها، نذكر منها: "السمبوسة، أو السمبوسك، أو السنبوسة". ولطالما اعتُبرت جزءًا أساسيًا من مقبلات المائدة الرمضانية. وهي عبارة عن عجينة تُحشى بالخضار، أو اللحم المفروم، وتُقلى بالزيت.

لكنّ خبراء التغذية والأطباء يدعون إلى التقليل من الأطعمة المقلية خصوصًا في شهر رمضان. وأحد الأسباب الأساسية لذلك يتمثل بأنّ الأغذية المقلية تُرهق المعدة التي تحتاج أن تهضم كمية أكبر من الطعام بفترة قصيرة.

نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة، لتحضير طبق السمبوسك بطريقة صحية ومغذية، عن طريق استبدال بعض المكونات بأخرى صحية:

استبدال نصف كمية الطحين الأبيض في عجينة السمبوسك بطحين القمح الكامل للحصول على ألياف أكثر. تمنح الألياف شعورًا بالشبع، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتتحكّم بسكر الدم، وتخفّض مستويات الكوليسترول.

اختيار حشوة غنية بالبروتين كاللحم أو الجبن غير الكريمي لشعور أطول بالشبع.

استبعاد الحشوات النشوية كالبطاطا والبازلاء لتجنب ارتفاع سكر الدم بشكل كبير.

يمكن اختيار السبانخ كحشوة غنية بالحديد وذات سعرات حرارية قليلة.

الطبخ باستخدام القلاية الهوائية أو الفرن بدلاً من القلي العميق بالزيت، بغية تقليل كمية الدهون المتناولة. وسيساعدك ذلك على تجنّب السمنة، وأمراض القلب، وبعض أمراض السرطان.

أخيراً، التنبيه على أهمية التعامل مع السمبوسك كجزء من طبق الطعام الرئيسي وليس كوجبة خفيفة، لا سيّما إذا تناولت أكثر من حبتين، على أن يُستعاض بها عن مصادر النشويات التي تشمل الأرز والخبز.